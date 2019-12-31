Политика
Инфо24Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа. Документ, рассчитанный на 5 лет, позволит продолжить поставки российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить543
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Шоу-бизнес
Волочкова поздравила поклонников из Таиланда в образе Снегурочки
Волочкова заявила, что украсит Пхукет на Новый год Кроме того, некоторых пользователей Instagram удивил выбор Анастасии относительно страны для отдыха.
Хоккей
МЧМ: настоящая Россия была в матче с Канадой. С такой игрой она хлопнет любого
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» в НХЛ, у Малкина три очка
Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» 31 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
Агентство «Автостат» и издание «За рулем» рассказали, на сколько текущая экономическая ситуация в нашей стране влияет на планы россиян приобрести новый автомобиль.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Наука
Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Энергетика
«Нафтогаз» пока не начал переговоры с «Газпромом» о закупках газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания пока не ведет переговоры с «Газпромом» о прямой закупке у него природного газа.
Авто
В Германии показали пикап BMW X7
Компания BMW показала концептуальную версию пикапа, который создали на базе кроссовера X7. Автомобиль существует в единственном экземпляре.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Космос
Что надеть на Марсе: NASA показало скафандр для «красной планеты»
В модели OCSS (Orion Crew Survival System) астронавт будет находиться внутри космического корабля, а в скафандре xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — выходить в открытый космос и на поверхность Луны.
Кино
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкологии
Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Происшествия
Путин наградил посмертно омского подростка, спасавшего утопающих
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Путин не стал поздравлять с Новым годом глав Украины и Грузии
Президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили не оказалось в списке поздравлений, опубликованном на сайте Кремля.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Происшествия
Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге
Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
Космос
Японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннеса
Японское космическое агентство сообщило, что национальный супернизкий спутник "Цубамэ" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как достигший "наименьшей высоты спутник Земли на орбите", сообщает ЕНВ.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).