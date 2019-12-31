Политика
Капитал страны«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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С новым газом: почему транзитная сделка между Россией и Украиной это хорошо
Комсомольская правда06:01
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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
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Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
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Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Футбол
«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом
Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
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С начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Здоровье
Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино
30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Шоу-бизнес
Волочкова устроила предновогоднее купание в Таиланде
Анастасия Волочкова взволновала фанатов предновогодним купанием в Таиланде.
Здоровье
Долгий сон может вызвать ряд проблем со здоровьем
Американские учёные назвали самую оптимальную продолжительность ночного отдыха, а также выяснили, чем грозит долгий сон, сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на FitForFun.Исследователи из Университета Макмастера изучили данные о здоровье 117 тысяч человек из 21 страны мира.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.