Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит газа

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Политика Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.

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