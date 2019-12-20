Политика
REGNUMРоссия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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