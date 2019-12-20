Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известия16:25

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26

В Еврокомиссии оценили соглашение Москвы и Киева по транзиту газа

Аргументы и Факты16:03

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новости14:14

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты вчера в 21:06
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Здоровье

В Якутии работникам торговли, кафе и ресторанов поставят прививки от кори

В ходе совещания принято решение в эти выходные провести массовую вакцинацию работников торговли от кори.
ИА ЯСИА 04:44
Здоровье

Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям

По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
ФАН 04:35
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru вчера в 02:02
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Радио 1 вчера в 10:41
Общество

В Колумбии запретили сервис такси Uber

Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
REGNUM 22:38
Футбол

«Ливерпуль» будет отыгрываться

Sportbox.RU 18:38
Происшествия

При обвале траншеи в Тулуне погибли трое рабочих

REGNUM 12:03
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Vprognoze.ru 16:13
Армия и оружие

Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди

Rusvesna.su вчера в 19:14
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
RT на русском 12:02
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru 15:16
Политика

«Пир во время чумы»: в Сети осудили корпоратив партии Зеленского

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Мошенец опубликовала кадры с новогоднего корпоратива правящей партии страны, на который пришел президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 22:52
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Футбол

«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч 18-го тура АПЛ

Sport24.ru 05:49
Гаджеты

Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone

Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Ferra 09:29
Шоу-бизнес

Супруга Константина Эрнста впервые вышла в свет беременной

Супруга Константина Эрнста Софья перестала скрывать свою беременность и впервые появилась на публике с заметно округлившимся животом.
Вечерняя Москва 18:24
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Экономика

На что «Роснефть» променяла Приморье

Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Konkurent.ru 17:01
Общество

Лавров предложил разорвать договор о регистрации российских самолетов на Бермудах

«Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора», — считает Лавров.
Новая газета 15:09
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Спорт-Экспресс 17:00
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru 11:37
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное