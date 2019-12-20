Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Здоровье
В Якутии работникам торговли, кафе и ресторанов поставят прививки от кори
В ходе совещания принято решение в эти выходные провести массовую вакцинацию работников торговли от кори.
Здоровье
Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям
По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Происшествия
При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка
Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Общество
В Колумбии запретили сервис такси Uber
Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
Футбол
«Ливерпуль» будет отыгрываться
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Армия и оружие
Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте
NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Политика
«Пир во время чумы»: в Сети осудили корпоратив партии Зеленского
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Мошенец опубликовала кадры с новогоднего корпоратива правящей партии страны, на который пришел президент Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Гаджеты
Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone
Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста впервые вышла в свет беременной
Супруга Константина Эрнста Софья перестала скрывать свою беременность и впервые появилась на публике с заметно округлившимся животом.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Экономика
На что «Роснефть» променяла Приморье
Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Общество
Лавров предложил разорвать договор о регистрации российских самолетов на Бермудах
«Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора», — считает Лавров.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.