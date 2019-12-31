Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина подписали документы по газовому транзиту

Москва и Киев подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу, объявил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер. О том, что Украина подписала контракт на транзит газа, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

Вести.Ru17:34

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

Коммерсантъ16:27

Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту

Эхо Москвы17:04

Зеленский назвал доход, который Украина планирует получить от транзита

РИА Новости16:50

Зеленский заявил о прибыли в $7 млрд после подписания соглашений по газу

РБК16:48

Зеленский сообщил, что Украина получит более $7 млрд от транзита газа за пять лет

ТАСС16:43

Зеленский рассчитывает на $7 млрд дохода от транзита газа

RT на русском17:20
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Энергетика

В «Нафтогазе» назвали компромиссом соглашение по транзиту газа

Подписанные 30 декабря соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа являются результатом приемлемого компромисса, говорится на сайте «Нафтогаза».
РБК 17:33
Космос

Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье

HotGeo 27 декабря в 14:22
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Авто

Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ

Tvoe-avto.com 27 декабря в 05:17
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Sport24.ru 07:45
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.
RT на русском 01:19
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 06:00
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Политика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru вчера в 08:00
Космос

Как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители

Конструкторское бюро Украины «Южное» ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak.
RT на русском 13:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Гаджеты

Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана

iXBT.com 06:17
Происшествия

Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Телеканал Санкт-Петербург 12:41
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в русофобии

Газета.Ru 09:19
Культура

Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Городовой вчера в 18:39
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 5 января Казахстан

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан состоится 5 января 2020 года сообщают 30 декабря РИА Новости.
Красная весна 17:45
Общество

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
РБК 15:58
Армия и оружие

В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
RT на русском вчера в 20:08
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

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Общество

«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»

Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
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Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
РИА Новости 04:08
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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