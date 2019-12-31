Москва и Киев подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу, объявил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер. О том, что Украина подписала контракт на транзит газа, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

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