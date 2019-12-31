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РБКРоссия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
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Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно большая пакетная сделка, которая восстановила баланс интересов сторон.
— Алексей Миллер, российский экономистГоворит Москва 16:35
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Роджер Федерер: Рублёв добьётся чего-то особенного в 2020 году
Политика
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21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
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