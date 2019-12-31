Политика
РИА НовостиРоссия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договорённости действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон.
— Алексей Миллер, российский экономистЦарьград 16:45
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