Политика

РБКРБКРоссия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
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