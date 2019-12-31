Политика

Expert.ruExpert.ruРоссия и Украина подписали новое газовое соглашение

Российская компания «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали межоператорское соглашение по транзиту газа через украинскую территорию, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу газового концерна России.
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