Политика
Аргументы и ФактыРФ и Украина подписали протокол по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулированию взаимных претензий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя «Газпрома».
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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