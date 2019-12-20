Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулированию взаимных претензий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя «Газпрома».

РФ и Украина подписали протокол по транзиту газа

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