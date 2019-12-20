Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите газа

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Газпроме».
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