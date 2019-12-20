Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Россия и Украина договорились о продлении транзита

Коммерсантъвчера в 14:51

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Ведомостивчера в 13:49

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35
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Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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РБК вчера в 12:40
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Бэнкси нарисовал картину с Вифлеемской звездой в виде следа от снаряда

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Комсомольская правда 09:45
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Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
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Российская газета 09:38
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Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
ТАСС 09:13
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
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Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности

Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Актуальные Новости 09:05
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
RT на русском вчера в 16:34
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 19 декабря в 13:09
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Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Происшествия

Подозреваемый в педофилии Андрей Бовт отрицает это обвинение

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REGNUM 18 декабря в 04:47
Единоборства

Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC

Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
ТК Звезда 06:04
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Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты вчера в 21:11
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Главным тренером самарских «Крыльев Советов» остается Миодраг Божович

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Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
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Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции

Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
Коммерсантъ 19 декабря в 12:38
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Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Согласно предварительной версии, вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра пьяный 29-летний мужчина из-за плача убил месячного сына.
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Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

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