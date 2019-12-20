Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
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Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Общество
«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Общество
Бэнкси нарисовал картину с Вифлеемской звездой в виде следа от снаряда
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в интаграм свою новую работу, которая называется "Шрам Вифлеема".
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу
Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры
В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности
Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Единоборства
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
Подозреваемый в педофилии Андрей Бовт отрицает это обвинение
Глава многодетного семейства из деревни Химози в Ленобласти Андрей Бовт, которого обвиняют в многолетнем насилии над своей несовершеннолетней дочерью и незаконном обороте оружия, отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что он не виновен.
Единоборства
Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC
Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
Космос
Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Политика
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции
Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Согласно предварительной версии, вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра пьяный 29-летний мужчина из-за плача убил месячного сына.
Культура
Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах
Экономика
Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Экономика