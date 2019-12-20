Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Энергетика Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Хоккей Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей.

Экономика В каких городах России подешевели квартиры в новостройках Лидером по темпам роста стал Иркутск: с начала года стоимость квадратного метра новой квартиры здесь поднялась на 15,4 процента - с 57 050 до 65 842 рублей.

Авто Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.

Происшествия Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Общество Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.

Футбол Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".

Политика В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Общество Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.