Политика
Вести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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