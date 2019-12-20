Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Известиявчера в 13:27

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°вчера в 14:35

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35

Россия и Украина договорились о продлении транзита

Коммерсантъвчера в 14:51
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Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
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В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

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В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву

Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
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Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
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Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
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Происшествия

Стали известны имена погибших от рук лубянского стрелка силовиков

На следующий день Следственный комитет подтвердил, что Евгений Манюров является стрелком, напавшим на сотрудника ФСБ возле здания ведомства.
Lenta.ru 08:10
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
Вести.Ru 05:30
Общество

Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
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Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
РИА Новости 06:49
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
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Биатлон

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Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
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REGNUM вчера в 16:55
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«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле

"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сценку, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
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Константин Сивков назвал будущие районы войны у границ России

Военный эксперт и замглавы РАРАН Константин Сивков назвал будущие районы войны у границ России.
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Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

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Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

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В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
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Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
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Армия и оружие

США отправили военные корабли к северным границам России

США, проигнорировав предупреждение России, отправили к ее северным границам военные корабли.
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«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи

В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
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