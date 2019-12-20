Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Политика
Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Здоровье
Врачи объяснили, вредит ли здоровью работа 31 декабря
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин пояснил, что состояние человека во многом зависит от того, нравится ли ему его работа.
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей Конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Культура
Аскер Бербеков из КБР призвал поклонников поддержать его в «Голосе»
Участник шоу «Голос-8» из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков призвал поклонников проголосовать за него в проекте.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Политика
Пушков назвал Украину «глубокой культурной провинцией»
Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "глубокой культурной провинцией".
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе в канадском Торонто
Неизвестный открыл огонь по пассажирам автомобиля на шоссе в Торонто, Канада.
Происшествия
Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей
Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Космос
Специалисты NASA и Boeing заявили о штатной работе систем Starliner
Специалисты NASA и корпорации Boeing полагают, что системы космического корабля Starliner в настоящее время работают штатно.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Технологии
Bloomberg: Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала специальное подразделение для создания спутников и связанных с ними беспроводными технологиями.
Здоровье
В Якутии работникам торговли, кафе и ресторанов поставят прививки от кори
В ходе совещания принято решение в эти выходные провести массовую вакцинацию работников торговли от кори.
Экономика
Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП
Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
Экономика
На что «Роснефть» променяла Приморье
Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
Экономика
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года
Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
Кино
«Солярис» вновь выходит на большой экран
С 26 декабря зрители Тюмени смогут увидеть картину Андрея Тарковского «Солярис» на большом экране в кинотеатре "Синема парк" ТРЦ «Гудвин» (16+).
Политика
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Футбол
Сын Зидана: «Хочу достичь успеха не за счет того, что я чей-то сын»
Хочу достичь успеха за счет своей работы, а не потому, что я чей-то сын, — сказал Зидан.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах
Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.