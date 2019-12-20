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Политика «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.

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Общество Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

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Политика Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".