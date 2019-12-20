Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26

На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Известия14:38

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

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РИА Новости14:14

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфакс13:35
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Политика

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru 18:53
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух

Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:13
Космос

В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
РИА Новости 13:14
Политика

Белый дом заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву

Администрация США заставила демократов в Палате представителей конгресса убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году требование о немедленном выделении военной помощи Украине.
Российская газета 19:32
Происшествия

Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
РЕН ТВ 17:52
Экономика

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Политика

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в рамках церемонии подписания военного бюджета.
РИА Новости 20:07
Общество

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Известия 14:13
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время вчера в 08:33
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня вчера в 01:37
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 11:31
Политика

Отголоски стрельбы на Лубянке

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Совершенно секретно 10:57
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Народные новости 13:34
Технологии

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости 12:20
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Общество

Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
РИА Новости 18:02
Экономика

В России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
ТАСС 13:11
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 08:58
Футбол

Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Спорт-Экспресс 16:00
Общество

Более 400 тыс. человек перевезут за счет субсидий в 2020 году

Российские авиакомпании перевезут более 427 тыс. пассажиров по программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград.
Известия вчера в 11:57
Кино

Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

Газета Кемерова 18 декабря в 08:26
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 07:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Футбол

Юрген Клопп: «Гвардиола — лучший тренер в мире. По итогам сезонов он все равно становится чемпионом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Sportbox.RU 15:50
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
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