Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новости14:14

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Известия13:27

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

Россия и Украина договорились о транзите газа в Европе

Эхо Москвы16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
Вести.Ru вчера в 12:24
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Известия 15:47
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 08:58
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС 14:01
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС 03:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Футбол

Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

Газета.Ru 11:22
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
Экономика

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости 14:22
Политика

Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
REGNUM 17:49
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru 13:57
Политика

Путина спросили про бизнес дочерей

МР7.ру вчера в 08:37
Общество

Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Общество

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Известия 14:13
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru 11:37
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье

44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
RuNews24.ru 10:40
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК вчера в 05:41
Политика

России пришлось пойти на газовые уступки Украине

Россия, как неоднократно обещал президент Владимир Путин, предоставит Украине скидку на покупку «голубого топлива» в 20-25%.
Московский Комсомолец 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное