Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Комментировать269

Подробнее о событии

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новости14:14

На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Известия14:38

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газ

Эхо Москвы14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Vprognoze.ru 16:13
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 07:42
Политика

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru 18:53
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Общество

Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян

Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.
РЕН ТВ 18 декабря в 11:34
Политика

Пушков назвал Украину «глубокой культурной провинцией»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "глубокой культурной провинцией".
РЕН ТВ 19:38
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости 11:08
Происшествия

Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне

Газета.Ru 21:38
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Газета.Ru 19:07
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Политика

Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Вести.Ru 17:42
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Военное дело 03:07
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Происшествия

Два жителя попытались убить ножом таксиста в Забайкальске

Два жителя Забайкальского района напали с ножом на таксиста в посёлке Забайкальск и тяжело его ранили в ночь на 20 декабря, сообщает «Вечорка» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю.
Чита.Ру 09:16
Общество

Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем

Президент России Владимир Путин назвал снижение доходов россиян одной из главных проблем.
Политика Сегодня вчера в 07:14
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru 21:26
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru вчера в 08:05
Единоборства

Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Discover24 06:12
Авто

Опубликованы фото новой «буханки» УАЗа

На предприятии работают над проектом нового внедорожника, названного в сети «Русский Прадо».
Car.ru 07:34
Хоккей

Овечкин и Бэкстрем сыграли 900-й матч вместе

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» стал для нападающих «Вашингтона» Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема 900-м вместе.
Спорт-Экспресс 20:43
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Футбол

Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
МонаВиста вчера в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное