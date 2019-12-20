Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

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