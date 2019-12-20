Политика
Вести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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6 часов в Минске: «Газпром» и «Нафтогаз» дошли до сроков и объемов транзита
Евразия Dailyвчера в 14:21
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Экономика
Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Транспорт
Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости
Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Единоборства
Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Происшествия
В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека
В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Политика
В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб
Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Здоровье
Часть России забывает слова «роды» и «первенец»
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Происшествия
Корпоратив в Екатеринбурге закончился стрельбой
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали посетителя бара "Огонек", подозреваемого в том, что он дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта.
Футбол
«Удинезе» вырвал победу у «Кальяри»
В матче 17-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Кальяри». Хозяева смогли добыть важнейшую победу.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Кино
Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
Политика
Небензя прокомментировал отказ СБ ООН от предложения России по Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Согласно предварительной версии, вечером 19 декабря в квартире одного из домов Ленинского района областного центра пьяный 29-летний мужчина из-за плача убил месячного сына.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
Changan раскрыл третью новинку для рынка России
Как пишет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Changan Motors Rus, кроме кроссовера Changan CS55, который выйдет на рынок уже в конце декабря, и обновленного CS75, российский дебют которого намечен на начало 2020 года, компания Changan привезёт к нам еще одну новинку.
Энергетика
Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса
«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря.
Общество
«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке
Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.