Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

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6 часов в Минске: «Газпром» и «Нафтогаз» дошли до сроков и объемов транзита

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ТАССвчера в 13:26

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Коммерсантъвчера в 14:51

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35
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Экономика

Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
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Представитель Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Решение о пересмотре нештрафуемого порога скорости для снижения аварийности на дорогах пока не принято.
Российская газета 08:50
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На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

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«Удинезе» вырвал победу у «Кальяри»

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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

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Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
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Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
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Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
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Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал отказ членов Совета Безопасности организации поддержать предложенную Москвой резолюцию о гуманитарной помощи Сирии.
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Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса

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Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
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