Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

Москва и Киев договорились по транзиту газа

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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26

На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Известия14:38

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфакс13:35
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
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Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы

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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты 18:47
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ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
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Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Политика

Россия и Украина договорились об условиях транзита газа

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
ИжевскИнфо.РУ 00:58
Наука

В науке так называемый, стеклянный потолок для женщин исчез

Российские ученые из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета (ЦИАНОЕУ) в Санкт-Петербурге провели исследование, страдают ли женщины от наличия так называемого, "стеклянного потолка" - невозможности подняться вверх по карьерной лестнице.
МонаВиста 13:17
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Барнаулец дошел до финала шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Российская газета 12:12
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Газета.Ru 19:07
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Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
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Футбол

Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге

Чемпионат 17:10
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
ТАСС 03:53
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
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Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье

44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
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Политика

Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным

Ранее iReactor сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

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Происшествия

Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии

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Трамп рассказал о результатах телефонных переговоров с Си Цзиньпином

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Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
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Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
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Пожар на «Адмирале Кузнецове» существенно не повлияет на сроки ремонта

Критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет, заявил журналистам в четверг президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
РИА Новости вчера в 04:54
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