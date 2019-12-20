Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США
Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Политика
Сейм Польши принял спорный законопроект о реформе судебной системы
Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла предложенный правящей партией "Закон и справедливость" законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Происшествия
ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Политика
Россия и Украина договорились об условиях транзита газа
На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа.
Наука
В науке так называемый, стеклянный потолок для женщин исчез
Российские ученые из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета (ЦИАНОЕУ) в Санкт-Петербурге провели исследование, страдают ли женщины от наличия так называемого, "стеклянного потолка" - невозможности подняться вверх по карьерной лестнице.
Культура
Барнаулец дошел до финала шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине
Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Футбол
Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Накануне местное издание "Каменские известия" сообщило, что мать ребенка обратилась к губернатору Алтайского края, в Следственный комитет и прокурору после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье
44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
Политика
Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным
Ранее iReactor сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Происшествия
Чемпион мира по вольной борьбе избил подчинённого в Якутии
В Якутске в офисе компании «Саханефтегазсбыт» случилось ЧП: генеральный директор, депутат Госсобрания Виктор Лебедев в ходе конфликта, связанного с трудовыми отношениями, нанёс подчиненному несколько ударов в лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» существенно не повлияет на сроки ремонта
Критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет, заявил журналистам в четверг президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.