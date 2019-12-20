Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

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Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

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Интерфакс13:35

«История не заканчивается». В России не верят в транзит газа на Украину

Телеканал 360°04:16
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Политика

«Нафтогаз» не боится, что ЕС останется без российского газа

Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».
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Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
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Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

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SPAR закрывает магазины в Петербурге

АБН вчера в 10:08
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По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.
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В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

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Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
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Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

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Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео

Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
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Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
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Британские депутаты впервые одобрили законопроект о Brexit

Депутаты Палаты общин сегодня впервые в истории одобрили законопроект о Brexit.
Российская газета 10:15
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Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
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Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

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В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
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Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
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