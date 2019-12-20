Политика
REGNUMРоссия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».
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Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Общество
МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз
Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.
Футбол
Клопп: «„Фламенго“ приехал с приказом победить и вернуться героем, а нам сказали оставаться дома и играть в Кубке лиги»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом клубного чемпионата мира пожаловался на ситуацию с Кубком лиги.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Общество
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Происшествия
Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Футбол
Артета стал новым главным тренером «Арсенала»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.
Общество
В Колумбии запретили сервис такси Uber
Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
Общество
В России подорожали популярные новогодние подарки
Популярные у россиян новогодние подарки подорожали в сравнении с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты Росстата.
Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Наука
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов
Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.
Наука
Изучены способности собак к счету
Американские нейробиологи выяснили, что у собак есть способности к счету, похожие на человеческие.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Армия и оружие
В Сирию прибыл один из самых секретных самолётов ВКС - о нём практически ничего неизвестно
В небе над Сирией замечен один из самых секретных российских военных самолётов.
Гаджеты
Samsung выпустила раскладушку W20 5G за 250 тысяч рублей
В Китае начались продажи телефона-раскладушки Samsung Galaxy W20 — 5G-версии смартфона Galaxy Fold.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.