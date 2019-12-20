Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
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На что «Роснефть» променяла Приморье
Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в строительстве завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта «Сахалин-1» (одним из операторов является НК «Роснефть»).
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Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ
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Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
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Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Энергетика
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Артета стал главным тренером «Арсенала»
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Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских
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Российский мультфильм вошёл в шорт-лист премии «Оскар»
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У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
В Колумбии запретили работать Uber
Согласно опубликованному заявлению Uber предписывается «немедленно» прекратить оказание услуг перевозчика.
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Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
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Три человека погибли при обвале грунта в Тулуне
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон
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Трамп официально объявил о создании Космических войск США
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Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.