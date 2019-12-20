Политика
Вести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Энергетика
Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Футбол
«Барселона» желает избавиться от Семеду
Интересно, что летом «Барселона» отклонила предложение в размере € 40 млн неизвестного клуба по Семеду.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Авто
Прототип Lucid Air готов к производству на 95 процентов
Американская компания Lucid Motors, которая грозится заткнуть за пояс Илона Маска, объявила прием предзаказов на свой электрический седан Air.
Футбол
Губерниев ответил на слова Семина о «говорящем попугае»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
Хоккей
«Твоих сисек будет достаточно». Игрок «Салавата» ответил на критику самой известной чирлидерши КХЛ
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Происшествия
В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту
В порту мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнеров, сообщает 20 декабря интернет-портал MedioTiempo.
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
Единоборства
Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем
Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год
Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Наука
«Оборотни»-охотники оказались героями древнейшей живописи
В 2014 и 2018 годах в пещерах на островах Сулавеси и Борнео (Юго-Восточная Азия) обнаружили наскальную живопись, возраст которой – более 40 тысяч лет.
Общество
Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Космос
Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице
До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.
Здоровье
Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца
Врачи поясняли: у них нет ни опыта, ни необходимого оборудования, что проводить подобные операции таким маленьким пациентам.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.