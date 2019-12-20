Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель "Газпрома".
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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Россия и Украина договорились о продлении транзита

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РБКвчера в 13:33

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РИА Новостивчера в 14:14

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Интерфаксвчера в 13:35

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Известиявчера в 13:27

Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газ

Эхо Москвывчера в 14:30
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