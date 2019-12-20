Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
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Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

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