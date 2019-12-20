Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Известия14:38

Россия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа

REGNUM13:46

Россия и Украина договорились о транзите газа

Lenta.ru13:33

В ЕК заявили, что Россия остается надежным поставщиком газа в страны Евросоюза

ТАСС15:22

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфакс13:35

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 07:16
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи» в овертайме

Газета.Ru 14:22
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Авто

Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе

В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
SpeedMe вчера в 16:05
Политика

Палата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин поддержала законопроект о выходе страны из ЕС. Британия покинет Евросоюз 31 января с соглашением Бориса Джонсона.
Газета.Ru 14:05
Происшествия

Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
RT на русском 10:43
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Игры

Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

В новогодней распродаже Xbox участвуют сотни игр и дополнений.
Ferra 10:11
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Известия 13:25
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

В составе ЦСКА Пшеничников был чемпионом страны 1970 года. В 1968 году он получил приз «Вратарь года».
RT на русском 13:48
Происшествия

В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
РИА Новости 15:19
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - посоветовал Куликов Вайнеру, который был представлен как американский эксперт.
Газета.Ru 14:53
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Новый День вчера в 09:08
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
Армия и оружие

Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских

Военное обозрение 09:13
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:48
Политика

Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский принял нового посла страны в США Владимира Ельченко, отметив в ходе встречи важность привлечения американских инвестиций в украинскую экономику.
Политика Сегодня 14:25
Футбол

Фигу ответил на слухи о романе с Гвардиолой

Бывшая звезда «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу дал комментарий по поводу слухов о романтических отношениях с Хосепом Гвардиолой во время выступлений на «Камп Ноу».
Евро-футбол.ру 13:49
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru 15:27
Политика

России пришлось пойти на газовые уступки Украине

Россия, как неоднократно обещал президент Владимир Путин, предоставит Украине скидку на покупку «голубого топлива» в 20-25%.
Московский Комсомолец 08:51
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Известия 11:45
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное