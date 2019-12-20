Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Авто
Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе
В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
Политика
Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин поддержала законопроект о выходе страны из ЕС. Британия покинет Евросоюз 31 января с соглашением Бориса Джонсона.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Кино
Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Игры
Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
В новогодней распродаже Xbox участвуют сотни игр и дополнений.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
В составе ЦСКА Пшеничников был чемпионом страны 1970 года. В 1968 году он получил приз «Вратарь года».
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - посоветовал Куликов Вайнеру, который был представлен как американский эксперт.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Армия и оружие
Индийская пресса: Лёгкий истребитель Tejas впечатлил русских
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Политика
Зеленский провел встречу с новым послом Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский принял нового посла страны в США Владимира Ельченко, отметив в ходе встречи важность привлечения американских инвестиций в украинскую экономику.
Футбол
Фигу ответил на слухи о романе с Гвардиолой
Бывшая звезда «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу дал комментарий по поводу слухов о романтических отношениях с Хосепом Гвардиолой во время выступлений на «Камп Ноу».
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Политика
России пришлось пойти на газовые уступки Украине
Россия, как неоднократно обещал президент Владимир Путин, предоставит Украине скидку на покупку «голубого топлива» в 20-25%.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Футбол
Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.