Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Футбол
Зинченко пожелал Артете удачи в «Арсенале»
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал уход из клуба бывшего ассистента Пепа Гвардиолы Микеля Артеты.
Политика
Москва и Киев договорились по транзиту газа
Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Футбол
Клопп: «Фламенго» устроит вечеринку в случае победы. «Ливерпуль» ждёт матч с «Лестером»
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Василий Волга: Корпоратив у «Слуг народа»
Красиво одетые, напудренные и напомаженные, в сопровождение жен и мужей, пахнущие заграничным парфюмом и дорогим виски «слуги украинского народа» будут потреблять сегодня в одном из самых дорогих киевских ресторанов «CHI» изысканные блюда и редкий алкоголь, названия которых украинскому народу ничего не скажет.
Кино
Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году
Армия и оружие
Узбекистан заменит американские броневики татарстанскими «Тайфунами»
Военные Узбекистана заменят американские броневики MRAP на татарстанские «Тайфуны».
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Футбол
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
Путин прочитал главам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре
Президент России Владимир Путин прочитал руководителям стран СНГ лекцию о Мюнхенском соглашении 1938 года, сыгравшем, на его взгляд, основную роль в развязывании Второй мировой войны.
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в Евролиге
Общество
Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине
Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.