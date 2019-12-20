Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБК15:24

На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

Известия14:38

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Новая газета13:35

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°14:35

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфакс13:35

Россия и Украина подписали договоренность о продолжении транзита газа

REGNUM13:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности

Srnsk 13:05
Кино

Названы лучшие сериалы 2019 года

Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
Культуромания 02:07
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Футбол

Зинченко пожелал Артете удачи в «Арсенале»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал уход из клуба бывшего ассистента Пепа Гвардиолы Микеля Артеты.
Чемпионат 15:17
Происшествия

В Архангельске две 17-летние девушки обвиняются в убийстве сверстницы

RuNews24.ru 03:31
Политика

Москва и Киев договорились по транзиту газа

Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
РИА Новости 14:14
Происшествия

Пытавшегося устроить теракт в «Сапсане» осудили на 22 года

Известия 07:11
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы 12:30
Футбол

Клопп: «Фламенго» устроит вечеринку в случае победы. «Ливерпуль» ждёт матч с «Лестером»

Чемпионат 11:58
Авто

Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео

На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Профиль 15:22
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Bimru.ru 08:50
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Политика

Василий Волга: Корпоратив у «Слуг народа»

Красиво одетые, напудренные и напомаженные, в сопровождение жен и мужей, пахнущие заграничным парфюмом и дорогим виски «слуги украинского народа» будут потреблять сегодня в одном из самых дорогих киевских ресторанов «CHI» изысканные блюда и редкий алкоголь, названия которых украинскому народу ничего не скажет.
Новостной фронт 09:36
Экономика

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия 11:45
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Армия и оружие

Узбекистан заменит американские броневики татарстанскими «Тайфунами»

Военные Узбекистана заменят американские броневики MRAP на татарстанские «Тайфуны».
БИЗНЕС Online 18 декабря в 11:38
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru 15:27
Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Футбол

Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Sports.ru 15:10
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Политика

Путин прочитал главам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре

Президент России Владимир Путин прочитал руководителям стран СНГ лекцию о Мюнхенском соглашении 1938 года, сыгравшем, на его взгляд, основную роль в развязывании Второй мировой войны.
Татар-информ 13:58
Наука

Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста 10:00
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Баскетбол

ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в Евролиге

Sport24.ru 14:34
Общество

Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.
URA.Ru 11:37
Происшествия

В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
РИА Новости 15:19
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com 14:47
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 18 декабря в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное