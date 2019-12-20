Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новостивчера в 15:58

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Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

6 часов в Минске: «Газпром» и «Нафтогаз» дошли до сроков и объемов транзита

Евразия Dailyвчера в 14:21

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Москва и Киев подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через Украину

Эхо Москвывчера в 14:03
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Здоровье

Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний

Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Российская газета 18 декабря в 04:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Происшествия

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новости вчера в 23:44
Общество

В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
РИА Новости 07:41
Политика

Витренко требует подписать все соглашения по газу с РФ до 29 декабря

По словам главы «Нафтогаза», если все соглашения не будут подписаны до 29 декабря, то транзит российского газа с 1 января 2020 года может быть остановлен.
REGNUM 07:14
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости вчера в 11:08
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM 07:48
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
ГЛАС.RU 03:07
Политика

В Совфеде заявили, что санкции США не помешают «Северному потоку-2»

Член комитета Совета Федераций заявил РИА Новости, что санкции США не остановят «Северный поток-2».
Ореанда-Новости 03:16
Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

Соглашение между Россией и Украиной о продолжении транзита газа открыли возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
ТАСС 09:13
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Армия и оружие

Названы будущие районы войны у границ России

В случае крупной войны на границах России одними из основных районов ведения боевых действий станут акватории, отстоящие от побережья страны на несколько сотен километров, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 06:27
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Политика

Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью

Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие

Украина планирует получить летальное оружие при помощи США

Rambler News Service 08:49
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Единоборства

Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
РИА Новости вчера в 16:15
Культура

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

Телеканал 360° 08:54
Единоборства

«Корейский зомби» нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде

Allboxing.ru 07:51
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
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