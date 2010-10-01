Политика
ДождьРоссия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа
«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря. Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Спорт
На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом
В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Меркель поблагодарила Россию и Украину за продление транзита газа
Накануне стало известно, что ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины подписали договор о продлении транзита газа после 31 декабря 2019 года.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Армия и оружие
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Политика
В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу
Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Футбол
«Эспаньол» отказывается от Халка
Недавно стало известно об интересе «Эспаньола» к нападающему «Шанхай Теллэйс» Халку.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Наука
Рыбная диета не смогла спасти инуитов от развития атеросклероза
Работа исследователей показала, что традиционный образ жизни и богатая омега-3 жирными кислотами диета не могут спасти человека от болезни.
Энергетика
Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»
Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати".
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Спорт