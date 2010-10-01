Политика

ДождьДождьРоссия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря. Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».
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