«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали пакет документов, позволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря. Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает «Интерфакс».

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

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