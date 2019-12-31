Пакет документов позволяет продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Россия и Незалежная подписали пакет документов по транзиту газа в Европу. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова главы российской компании «Газпром» Алексея Миллера.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа

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