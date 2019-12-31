Политика

Инфо24Инфо24Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа. Документ, рассчитанный на 5 лет, позволит продолжить поставки российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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