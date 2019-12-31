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Коммерсантъ«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
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С новым газом: почему транзитная сделка между Россией и Украиной это хорошо
Комсомольская правда06:01
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