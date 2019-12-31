Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Что случилось этой ночью: вторник, 31 декабря

Интерфакс00:30

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

РБКвчера в 21:34

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали транзитное соглашение с 1 января 2020 года

Телеканал 360°вчера в 16:43

Украина и Россия подписали контракт по транзиту газа

Известиявчера в 16:36

Россия и Украина подписали договор по транзиту газа

RT на русскомвчера в 17:25

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

РИА Новостивчера в 16:18

«Газпром» и Украина подписали пакет документов для транзита газа

ТАССвчера в 16:58
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Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Космос

В Китае запустили тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» запустил в пятницу, 27 декабря, центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР).
Aobe.ru 27 декабря в 16:09
Происшествия

В Челябинской области загорелась автозаправка

РИА Новости вчера в 13:29
Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
ТК Звезда 29 декабря в 14:34
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Армия и оружие

Американским военным запретили пользоваться TikTok

Военнослужащим Сухопутных войск США запретили пользоваться мобильным приложением TikTok. Об этом пишет портал Military.com.
Lenta.ru 00:45
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру 29 декабря в 02:41
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Здоровье

За 10 лет билет в баню в России подорожал в 2,5 раза

Газета.Ru 00:07
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Политика

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Поколения, которые уже родились уставшими, наделяют своими качествами мифологического Бориса.
Взгляд.ру 01:12
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Хоккей

Панарин примет участие в матче звёзд НХЛ

RT на русском 00:53
Политика

Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа

Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Красная весна 28 декабря в 00:25
Хоккей

Яшкин дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал чешского форварда московского "Динамо" Дмитрия Яшкина на один матч регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 00:21
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона в первом же раунде

Американский боец был отправлен в нокаут уже в первом раунде. Для Емельяненко это 39-я победа в карьере при 6 поражениях.
Metaratings 29 декабря в 00:49
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Общество

Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 22:27
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Наука

Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Naked Science 28 декабря в 11:00
Футбол

Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
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