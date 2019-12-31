Политика

Инфо24Инфо24Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа. Документ, рассчитанный на 5 лет, позволит продолжить поставки российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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В новый год с транзитом газа. Украина и Россия избежали кризиса в последний момент

ТАСС16:00

С новым газом: почему транзитная сделка между Россией и Украиной это хорошо

Комсомольская правда06:01

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

РИА Новостивчера в 16:18

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Газета.Ru01:32

«Газпром» подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

Интерфаксвчера в 16:43

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

РБКвчера в 16:42

Какие параметры соглашения по транзиту газа не раскрыли Россия и Украина

Rambler News Service04:11
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Происшествия

Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Взгляд.ру 11:14
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Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Армия и оружие

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Профиль 28 декабря в 06:49
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Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
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Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.
РБК 07:54
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

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Lenta.ru 08:21
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:11
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поздравили друг друга с Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.
Вести.Ru 05:40
Политика

AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Происшествия

МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.
РБК 15:43
Политика

Вассерман сделал прогноз на 2020 год

Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Известия 06:40
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
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Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН 16:24
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Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2020 годом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом.
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Общество

Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
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Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Авто

BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
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Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Биатлон

Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
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Черчесов поздравил всех с Новым годом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил всех с Новым годом.
Спорт-Экспресс 11:53
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Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»

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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
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Грузия потеряла $300 млн от российских санкций

За пять месяцев после прекращения полетов из России в Грузию ущерб для экономики страны составил 300 миллионов долларов.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
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Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
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