Политика
RT на русскомМиллер заявил о «большой пакетной сделке» с Украиной по газу
«Подписан целый комплект соглашений и контрактов», — цитирует ТАСС Миллера. По его словам, эти договорённости являются большой пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон. Он уточнил, что эти документы обеспечивают транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года.
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С новым газом: почему транзитная сделка между Россией и Украиной это хорошо
Комсомольская правда06:01
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