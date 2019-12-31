«Подписан целый комплект соглашений и контрактов», — цитирует ТАСС Миллера. По его словам, эти договорённости являются большой пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон. Он уточнил, что эти документы обеспечивают транзит газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Миллер заявил о «большой пакетной сделке» с Украиной по газу

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Экономика Инфляция в России в 2019 году составила 3% Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2019 года инфляция в стране составит 3-3,1 процента, в январе следующего года она замедлится до 2,5-2,7 процента в годовом выражении на фоне выхода из расчётной базы эффекта повышения НДС.

Политика AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.

Общество Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.

Общество Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.