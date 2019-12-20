Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

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Газета.Ru15:46

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РБК15:03

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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