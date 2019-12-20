Политика
Вести.RuРоссия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.РИА Новостивчера в 15:58
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WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
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СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
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«Фиорентина» на своем поле уступила «Роме» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
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Общество
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В страшном ДТП на трассе «Оренбург-Самара» погибли 4 человека
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Спорт
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В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Общество
CD Projekt и Анджей Сапковский договорились о будущем «Ведьмака»
CD Projekt объявила, что ей удалось договориться с Анджеем Сапковским и прекратить судебный процесс, который затеял автор «Ведьмака» в октябре прошлого года.
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На многодетного отца из Ленобласти завели ещё одно дело о насилии
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.