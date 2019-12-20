Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новостивчера в 15:58

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Главные новости к утру 21 декабря

Коммерсантъвчера в 23:49

Россия назвала срок действия нового газового контракта с Украиной

РБКвчера в 15:03

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

RT на русскомвчера в 15:03

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

РИА Новостивчера в 15:58

Козак назвал срок нового газового контракта с Украиной

Известиявчера в 15:02

Россия назвала срок действия нового контракта на транзит газа с Украиной

Взгляд.рувчера в 14:38

Исков и претензий больше не будет. Козак о газовом контракте с Украиной

REGNUMвчера в 15:21
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Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Avia.pro вчера в 22:30
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Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
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Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети

News.ru вчера в 23:18
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RT на русском вчера в 01:16
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости вчера в 12:10
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Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 19 декабря в 15:24
Экономика

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REGNUM вчера в 16:55
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

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Политика

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Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 23:52
Хоккей

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Sportbox.RU вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Bimru.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

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Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио» заявила, что ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного.
Телепрограмма вчера в 01:03
Технологии

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
РБК вчера в 16:13
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
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Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Экономика

В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество

Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
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Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Lenta.ru 19 декабря в 06:47
Кино

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Главную роль в сериале исполнил Генри Кавилл. На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак".
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Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
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Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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Экономика

На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту

Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия вчера в 08:06
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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП

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Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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