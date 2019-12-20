Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

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