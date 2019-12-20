Политика
Вести.RuРоссия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Оценить618
с чего всё началось
Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.РИА Новостивчера в 15:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Армия и оружие
«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Политика
Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне
Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой
Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца на Новый год
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио» заявила, что ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного.
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Политика
NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
Космос
«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Экономика
В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество
Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
Кино
На Netflix вышел первый сезон «Ведьмака»
Главную роль в сериале исполнил Генри Кавилл. На стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак".
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Экономика
На Украине озвучили объем транзита российского газа по новому контракту
Объем транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины по новому контракту составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров — в 2021-2024 годах.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Происшествия
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Единоборства
Боец ММА проиграл бой за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Бойцы сошлись в октагоне, но спустя несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к рефери и попросил остановить поединок, заявив, что сдаётся.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.