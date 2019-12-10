Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина предварительно договорились о транзите газа

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, сейчас Россия и Украина обсуждают этот вопрос на двусторонних консультациях.
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Украина и Россия предварительно договорились по транзиту газа

ПРАЙМ10:04

Россия и Украина предварительно договорились о транзите газа

РИА Новости10:32

«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Коммерсантъ09 декабря в 16:01

Украина и Россия договорились в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу

ТАСС09 декабря в 16:48

Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Lenta.ru09 декабря в 16:22

«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Известия09 декабря в 16:15

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

RT на русском10:22
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Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
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Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
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Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода "КАМаз" заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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