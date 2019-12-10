Политика
РИА НовостиРоссия и Украина предварительно договорились о транзите газа
Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор стороны пока не заключили, сейчас Россия и Украина обсуждают этот вопрос на двусторонних консультациях.
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Украина и Россия договорились в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу
ТАСС09 декабря в 16:48
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Политика
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