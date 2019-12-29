Политика
Мой БрянскРоссия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».
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Происшествия
Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Политика
Bloomberg сообщил, как Путин вернул России величие
«Одной из наиболее примечательных особенностей правления Путина стала его способность расширять международное влияние России при „копеечном“ бюджете», — сообщает агентство.
Общество
Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальные сделки, связанные с добычей и продажей янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.
Единоборства
Кадыров пообещал победить Александра Емельяненко одним ударом
По словам чеченского лидера, если состоится этот бой, то в пятом раунде он "единственным и первым ударом" отправит соперника в нокаут.
Гаджеты
Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip
Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Политика
США оценили обмен пленными в Донбассе
Американское посольство в Киеве приветствовало обмен пленными между Украиной и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ все еще четвертый, и мы хотим большего»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).
Культура
Тимур Батрутдинов никого не выбрал в финале шоу «План Б»
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Культура
Объявлены победители «Синей птицы»
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Общество
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега
Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Спорт
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Кино
«Кинопоиск» назвал главные фильмы десятилетия
Названы главные кинокартины десятилетия по версии онлайн-сервиса "Кинопоиск".
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Здоровье
В Белгороде опубликовали график работы поликлиник в праздничные дни
В Белгороде составили график работы поликлиник в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Гаджеты
Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона
По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
Общество
Путин повысил в России минимальный размер оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Футбол
Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.