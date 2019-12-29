Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».

Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

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