Политика

Мой БрянскМой БрянскРоссия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».
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Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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США оценили обмен пленными в Донбассе

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Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ все еще четвертый, и мы хотим большего»

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