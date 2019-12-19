От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.

с чего всё началось

Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром. Российско-украинские переговоры пройдут в столице Белоруссии на высоком уровне, не технические, что отметили в компании.

Россия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске

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