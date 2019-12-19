Политика

iReactoriReactorРоссия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром. Российско-украинские переговоры пройдут в столице Белоруссии на высоком уровне, не технические, что отметили в компании.
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«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу 20 декабря в Минске

От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.
ТАССвчера в 17:18

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Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

РИА Новостивчера в 18:43

Переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске 20 декабря

Известиявчера в 17:05

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Интерфаксвчера в 17:18

Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

РБКвчера в 17:07

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске

BFM.ruвчера в 17:05

«Газпром» продолжит переговоры по газу с Украиной в пятницу

Коммерсантъвчера в 17:42

Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине

Газета.Ruвчера в 09:29
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Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Говорит Москва вчера в 12:11
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева

Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей).
OAnews 18 декабря в 14:11
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Наука

Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа

Medical Insider 00:49
Происшествия

В парке Победы нашли труп 17-летней девушки

В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Регион 64 вчера в 23:27
Общество

Путин рассказал о росте зарплат россиян

Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Деловое.ТВ вчера в 10:37
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Происшествия

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
Армия и оружие

Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине

На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 06:42
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК 03:00
Политика

Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
РБК 02:00
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Происшествия

Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке

Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Московский Комсомолец 03:40
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru вчера в 09:50
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
News.ru 03:11
Происшествия

МВД назвало самые популярные способы угона автомобилей

Lenta.ru 00:42
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

В Москве заметили русский Tesla Cybertruck

На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.
110km.ru вчера в 06:32
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