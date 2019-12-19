Политика
iReactorРоссия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром. Российско-украинские переговоры пройдут в столице Белоруссии на высоком уровне, не технические, что отметили в компании.
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с чего всё началось
От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.ТАССвчера в 17:18
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Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала о своих заработках у Максима Фадеева
Недавно продюсер Максим Фадеев стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором рассказал, что ему пришлось терпеть убытки из-за певицы Наргиз (более 15 миллионов рублей).
Наука
Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
В саратовском парке Победы 19 декабря было найдено тело 17-летней девушки. Об этом ИА «Регион 64» сообщил собственный источник.
Общество
Путин рассказал о росте зарплат россиян
Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Армия и оружие
Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине
На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране
Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Происшествия
Журналиста «Коммерсанта» задержали у здания ФСБ на Лубянке
Корреспондент газеты "Коммерсант", проводивший видеосъемку по заданию редакции у здания ФСБ в Москве, где накануне террорист устроил стрельбу, был задержан.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
В Москве заметили русский Tesla Cybertruck
На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.