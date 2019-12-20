Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

Переговоры России и Украины по газу продолжатся на высоком уровне в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".
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Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

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