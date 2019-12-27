с чего всё началось

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг. Представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» продолжают встречу по вопросам нового транзитного контракта для Украины.

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

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