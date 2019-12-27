Политика
iReactorРоссия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене
ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг. Представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» продолжают встречу по вопросам нового транзитного контракта для Украины.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил, что переговоры затянутся на выходные.РБК05:54
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Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
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В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.