Политика

RT на русскомRT на русскомВ Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме». «Переговоры в Вене продолжаются», — цитирует РИА Новости представителя компании.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил
, что переговоры затянутся на выходные.
РБК05:54

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Переговоры между Россией и Украиной по газу в Вене продолжаются уже шесть часов

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Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене

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В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

RT на русскомвчера в 06:09

Россия и Украина продолжили газовые переговоры

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Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

iReactorвчера в 08:34

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

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В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

РБК05:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:33, Ашберн
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