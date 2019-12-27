с чего всё началось

Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме». «Переговоры в Вене продолжаются», — цитирует РИА Новости представителя компании.

В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

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