Политика
iReactorРоссия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене
ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг. Представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» продолжают встречу по вопросам нового транзитного контракта для Украины.
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Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
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Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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На 73-м году жизни умер ведущий актёр Тверского академического театра драмы и народный артист России Константин Юченков.
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Погодная ситуация может затруднить движение на федеральных трассах. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.
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Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию.
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В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
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Российская киностудия "Горизонт кино" приступила к съемкам художественного фильма, в основу которого легла драматичная история двух крымских военнослужащих, захваченных украинскими спецслужбами, сообщила гендиректор киностудии Вера Соколова.
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Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.