Политика

iReactoriReactorРоссия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг. Представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» продолжают встречу по вопросам нового транзитного контракта для Украины.
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В Вене возобновились переговоры Киева и Москвы по газу

Коммерсантъ05:50

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

REGNUM27 декабря в 06:33

Москва и Киев продолжили в Вене согласование договора о транзите газа

РБК05:14

В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене

RT на русском04:55

Россия и Украина возобновили работу над согласованием договора о транзите газа

iReactor04:37

Украина и Россия в Вене возобновили согласование текста договора о транзите газа

ТАСС04:02

Российско-украинские переговоры по газу продолжились в Вене

Телеканал 360°05:24
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