Политика

iReactoriReactorРоссия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг. Представители НАК «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» продолжают встречу по вопросам нового транзитного контракта для Украины.
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с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил
, что переговоры затянутся на выходные.
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Переговоры между Россией и Украиной по газу в Вене продолжаются уже шесть часов

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Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

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В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:02, Ашберн
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