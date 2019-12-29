Политика
Мой БрянскРоссия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».
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Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
Хоккей
Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов подвёл итоги матча с "Металлургом" (4:5 Б).
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Политика
Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»
Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
Автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена в Донбассе
В месте обмена удерживаемыми лицами между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом произошло небольшое ДТП.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Разработка мобильного платёжного приложения Mir Pay ведётся только на платформе Android.
Армия и оружие
Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем
Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Происшествия
Рома Жуков устроил пьяный дебош в аэропорту
Наука
Атмосфера Земли 300 млн лет назад была наполнена железной пылью
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Политика
СБУ назвала число возвращенных по обмену пленными лиц
В Киев по итогам обмена пленными вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, всего 76 человек.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.