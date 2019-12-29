Политика

Мой БрянскМой БрянскРоссия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене

Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

Красная весна10:37

Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

РБК08:41

Руководители «Газпрома» и украинских ведомств участвуют в переговорах по газу

Коммерсантъ11:04

В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа

Мой Брянск08:29

В Вене началось подписание документов по транзиту газа

News.ru07:40

Москва и Киев продолжили переговоры по газу в Вене

Политика Сегоднявчера в 07:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Вести.Ru 11:18
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 11:12
Общество

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Газета.Ru 09:55
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 27 декабря в 04:15
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Интерфакс 04:04
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 27 декабря в 05:13
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
ТАСС 05:15
Хоккей

Крикунов: просили игроков не делать глупостей, но Чайковски не понимает

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов подвёл итоги матча с "Металлургом" (4:5 Б).
Чемпионат 10:51
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Политика

Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»

Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Ореанда-Новости 10:57
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Общество

Автобус с пленными попал в ДТП на месте обмена в Донбассе

В месте обмена удерживаемыми лицами между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом произошло небольшое ДТП.
News.ru 05:32
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК 01:48
Технологии

Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ

Разработка мобильного платёжного приложения Mir Pay ведётся только на платформе Android.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:16
Армия и оружие

Иран позвал соседей на военные учения с Россией и Китаем

Как заявил сегодня командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хосейн Ханзади, Тегеран предлагает присоединиться к проходящим в настоящее время морским военным учениям с Россией и Китаем все желающие азиатские государства.
Вестник Кавказа 08:14
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Происшествия

Рома Жуков устроил пьяный дебош в аэропорту

Экспресс газета 07:20
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
Наука

Атмосфера Земли 300 млн лет назад была наполнена железной пылью

ToDay News Ufa вчера в 02:27
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Политика

СБУ назвала число возвращенных по обмену пленными лиц

В Киев по итогам обмена пленными вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских, всего 76 человек.
Известия 11:00
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
РИА Новости 27 декабря в 05:23
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное