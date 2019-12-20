От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.

с чего всё началось

Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости". От российской стороны на встрече будет присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске

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