Политика
РЕН ТВРоссия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости". От российской стороны на встрече будет присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось
От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.ТАССвчера в 17:18
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Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
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Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
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Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
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Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
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Ртутное загрязнение воздуха подготовило вымирание динозавров
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«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»
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Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
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МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
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Михаил Исаев усомнился в данных опроса о жизни в Саратове
Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Происшествия
В парке Победы нашли труп 17-летней девушки
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Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
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В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
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Комитет американского Сената одобрил «санкции из ада» против России
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Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
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Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне
Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
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