Политика
РЕН ТВРоссия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости". От российской стороны на встрече будет присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
МВД намеревается получить право изымать детей из семьи
МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Спорт
Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»
Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
Кино
Мимо кассы, но не мимо госбюджета: Особенности национальной киностатистики
На днях на суд общественности СМИ вынесли шокирующую статистику: было официально сообщено, что по итогам уходящего года из 68 кинолент, получивших государственную поддержку, не принесли убытков в прокате только восемь.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Общество
Главврача медцентра ДВФУ Олега Пака восстановили в должности
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Армия и оружие
Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе
После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Политика
Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности
Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой.
Хоккей
Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия НХЛ
Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в прозрачном платье
Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Общество
Путин пообещал сохранить школу, где учат родному алтайскому языку
На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал жителям Республики Алтай сохранить и восстановить единственную школу, где коренное население учат родному алтайскому языку.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.