Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости". От российской стороны на встрече будет присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске

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