Политика

РЕН ТВРЕН ТВРоссия и Украина проведут переговоры по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости". От российской стороны на встрече будет присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

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СМИ назвали дату продолжения переговоров по транзиту газа в ЕС

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Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске

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