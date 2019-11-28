Политика
РИА НовостиРоссия и Украина провели переговоры по газу
Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
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с чего всё началось
«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.RT на русском13:25
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Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
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