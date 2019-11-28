с чего всё началось

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Россия и Украина провели переговоры по газу

Автоспорт Россиянин Шварцман перешел в «Формулу-2», где стал напарником Шумахера Итальянская команда Prema Racing в четверг объявила о том, что российский пилот Роберт Шварцман будет выступать за этот коллектив в «Формуле-2» в сезоне-2020.

Общество Госдума хочет сделать 31 декабря выходным Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сделать выходным 31 декабря.

Политика Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество Королева Елизавета может отречься от престола Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.

Космос Пыльные бури уносят воду с Марса Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.

Недвижимость Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.

Общество В Минпросвещения одобрили новые стандарты образования Совет Министерства просвещения РФ одобрил обновленные стандарты общего образования - ключевой документ, на который ориентируются все школы и педагоги страны, сообщает в четверг ТАСС.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Гаджеты В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.

Политика «Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.

Общество Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.